محكمة إسرائيلية تمنع وزير الأمن الداخلي للاحتلال من إصدار أوامر للشرطة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت أمراً مؤقتاً بمنع وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن جفير، من إصدار أوامر للشرطة، نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية.

وجاء القرار الصادر عن المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خلفية توجيهات أصدرها الوزير اليميني المتطرف للشرطة، بقمع مظاهرات تندد بالعدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.