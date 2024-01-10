مراسل القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية من السودان، إنه منذ بداية عام 2024 وازدادت حدة الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، خصوصا في مدينة أم درمان.

تقدم الجيش السوداني بعدة محاور في أم درمان

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن المعارك ضارية الآن في منطقة أم درمان القديمة، وهناك معارك كبيرة جدا من الجمعة الماضي، إذ تقدم الجيش السوداني بعدة محاور في أم درمان، إذ تشتعل المعارك البرية بين الجانبين.

وتابع أن ميليشيا الدعم السريع وجودها أصبح قليلا للغاية في منطقة أم درمان القديمة.