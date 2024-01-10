رئيس جامعة سوهاج يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع الدكتور محمد المغربي رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والبشرية بوزارة التخطيط، وذلك لبحث ومناقشة الخطة الاستثمارية للجامعة والمشروعات للعام المالي 2025/2024، بحضور إشراف القاضي أمين عام الجامعة، وأحمد محمود مدير إدارة التخطيط، بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تعزيز النمو الاقتصادي للدولة واستدامته

وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور حسان النعماني الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط على ماتبذله من جهود من أجل تعزيز النمو الاقتصادي للدولة واستدامته من خلال التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة للاستثمارات العامة، مؤكدا أن التعليم هو أهم العناصر في الخطة الاستثمارية للدولة، ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

استكمال متطلبات المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية

وأضاف رئيس جامعة سوهاج إنه خلال الاجتماع تم بحث ومناقشة الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2024 -2025، لاستكمال متطلبات المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، وتنفيذ مزيداً من الإنجازات التي تخدم العملية التعليمية بالجامعة و تسعى للعمل عليها.