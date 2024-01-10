شؤون الأسرى الإسرائيليين: ندعو مجلس الحرب للموافقة على أي صفقة للإفراج عن المحتجزين

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمفقودين بإسرائيل، مجلس الحرب بالموافقة على أي صفقة تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة على يد الفصائل الفلسطينية، والذين يزيد عددهم عن 120 شخصا، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

استمرار الحرب الإسرائيلية

وتدخل الحرب الإسرائيلية اليوم الـ96 وسط تزايد أعداد الشهداء في الجانب الفلسطيني لأكثر من 23 ألف فلسطيني وسقوط أكثر من 500 جندي إسرائيلي في مختلف الرتب في الوقت الذي تستعد إسرائيل غدا الخميس، للوقوف أمام محكمة العدل الدولية في ظل دعوى قدمتها العدل الدولية تتهمها بتنفيذ إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.