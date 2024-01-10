موت وخراب ديار.. إسرائيلي يسرق جيرانه أثناء صلاة الجنازة على ابنهم القتيل

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مستوطنا يبلغ من العمر 51 سنة من سكان القدس، بشبهة ارتكابه عدة عمليات سطو خلال الفترة الماضية.

اقتحام منزل أسرة أثناء حضورها جنازة ابنهم

بحسب صحيفة «معاريف» العبرية فإن الأمر الصادم هو أنه مشتبه به في اقتحام منزل أسرة أثناء حضورها جنازة ابنهم الذي قُتل في الحفل الموسيقي في الـ 7 أكتوبر الماضي بالاراضي المحتلة.

بعد عملية السطو، وصل المشتبه به إلى الكنيس الذي أقامت العائلة فيه صلاة الجنازة، وكانت قلادة ابنهم المقتول الآخر والذي كان يعتبر في ذلك الوقت مفقودًا معلقة حول رقبته، ولم يلاحظوا إلا أثناء التفتيش الذي أجراه سكان المنزل بعد ذلك، حيث اكتشفوا أن منزلهم تم اقتحامه وسرقة الكثير من الممتلكات.

القبض على الحاضرين وتفتيش المشتبه به

صدرت مذكرة اعتقال بحق المشتبه به في المحكمة العليا بالأراضي المحتلة، وألقت السلطات القبض عليه مع ضباط دورية محطة رحوفوت في حادث إزعاج بحديقة عامة، حيث تم القبض على الحاضرين وتفتيشهم، وعندما أدرك أنهم يعتزمون اعتقاله، بدأ بالهرب بهدف التملص منهم دون جدوى وتم اعتقاله.

وسيتم خلال النهار تقديم المشتبه به أمام محكمة السلام في القدس من أجل تمديد اعتقاله لغرض مواصلة التحقيق في قضيته.