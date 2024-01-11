معهد فتيات منقباد الأزهري يعلن أسماء الأوليات في الصفين الأول والثاني الإعدادي

أعلن معهد منقباد الإعدادي الأزهري للفتيات، التابع لمنطقة أسيوط الأزهرية، أسماء العشرة الأوليات في الصفين الأول والثاني للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 و1444-1445 هجرية.

أسماء الطالبات في الصف الأول الإعدادي الأزهري

وشملت الأسماء العشرة في الصف الأول الإعدادي بمعهد منقباد الإعدادي الأزهر للبنات كل من: دعاء محمود حسن عبد الرحمن وحنين خالد فتحي علي وهبة خالد بحيري عبد المطيع ورؤي علاء الدين سعودي بكر وملك عبد الناصر كمال عبد اللطيف ومريم محمد عبد المنعم جابر ورقية مصطفى عبد العال سيد وجني محمد أحمد مختار ومنه الله محمد عبد الرحيم علي ومرام مصطفى أحمد سيد

أسماء المتفوقات في الصف الثاني الإعدادي الأزهري

كما تضمنت أسماء العشرة الأوليات في الصف الثاني الإعدادي الأزهري بمعهد منقباد الإعدادي فتيات كل من: حبيبة عمرو محمود عبدالحميد أحمد، وسندس محمد حسني جابر، ورقية مصطفى عبدالرحمن دردير، وتغرير رمضان علي حسين، وفاطمة الزهراء محمد عبدالمعين، وأسماء طارق عمر عبدالعال، وشهد حسن محمد محمود، وعلياء عماد جلال أحمد، وولاء علاء عبود جادالكريم، وسوسن عبدالله سيد محمد علي.