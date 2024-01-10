تعاون مشترك بين جامعتي أسيوط وناميبيا في المجالات الطبية

استقبل الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور يوسف سعد، مسؤول التعاون الدولي لقطاع الكليات الطبية بجامعة ناميبيا UNAM، بدولة ناميبيا الأفريقية، بحضور الدكتور جمال بدر مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة أسيوط؛ لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين في المجالات الطبية.

مذكرة تفاهم

وصرح الدكتور محمود عبد العليم؛ إن اللقاء جاء تمهيداً لعمل مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجامعتين في مختلف المجالات؛ حيث تعد كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان؛ حديثة النشأة بجامعة ناميبيا، مرحباً بالدكتور يوسف سعد، وهو أحد خريجي جامعة أسيوط، الذي يعيش في دولة ناميبيا منذ 22 عاماً، ومتمنياً أن يثمر التعاون عن تحقيق الأهداف العلمية المرجوة منه.

مشاريع بحثية مشتركة

وأضاف الدكتور جمال بدر؛ إن بروتوكول التعاون سوف يسمح بتبادل أعضاء هيئة التدريس في جميع التخصصات، وكذلك إشراف أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط على طلاب الماجستير، والدكتوراة بجامعة ناميبيا، وإلقاء المحاضرات أون لاين لطلاب جامعة ناميبيا، ونشر أبحاث مشتركة بين الجامعتين، كما سيسمح بالتقدم المشترك؛ لتمويل مشاريع بحثية مشتركة؛ من جهات تمويل داخل مصر، وخارجها.