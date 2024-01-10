الفنان حسن عيد يعلن وفاة خاله: اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة
كتب:
ياسمين محمود
07:36 م | الأربعاء 10 يناير 2024
حسن عيد
أعلن الفنان حسن عيد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وفاة خاله.
وكتب عيد: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالي الكبير أبو رواش في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، اللهمّ أفسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها، اللهمّ املأ قبره بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور».