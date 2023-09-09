حسن عيد يطلب الدعاء للفنان أشرف مصيلحي: ربنا يشفيك يا محترم

طلب الفنان حسن عيد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الدعاء للفنان أشرف مصيلحي، والذي يعاني من أزمة صحية منذ فترة.

ونشر عيد صورة لأشرف مصيلحي معلقا: «أرجو الدعاء لأخويا المحترم أشرف مصيلحي، ربنا يشفيك وتقوم بألف سلامة، شهادة من الجميع طيبة وجدعنة، ومحدش شاف أي حاجة وحشة منه غير السيرة والسمعة الطيبة، ربنا يشفيك ويطمنا عليك يا محترم في زمن قل فيه المحترمين».

مرض أشرف مصيلحي

وكانت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي، كشفت خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أن زوجها يعاني من ورم سرطاني نادر، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، مضيفة أنه سيخضع لعدد من العمليات الجراحية الفترة المقبلة.