أستاذ علوم سياسية: قمة العقبة تأتي في ظل مشهد معقد وصعب

قال الدكتور قاسم العمرو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة البترا الأردنية، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي تنعقد في مدينة العقبة، اليوم الأربعاء، تأتي في ظل مشهد معقد وصعب، بسبب استمرار العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدم استجابة الحكومة اليمينية، برئاسة بنيامين نتنياهو، لكل نداءات وقف الحرب، مشيرا إلى أن نتنياهو يستند على دعم أمريكي وغربي فيما يقوم به.

اجتماع الزعماء الثلاثة في العقبة

وأضاف «العمرو»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» من تقديم الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «dmc»، أن اجتماع الزعماء الثلاثة في العقبة يؤكد ثوابت الأردن ومصر تجاه القضية الفلسطينية، وموقفهم أيضا من العدوان الإسرائيلي ورفض التهجير القسري وكل ما تقوم به إسرائيل من إجراءات وانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني.

ثبات موقف وزير الخارجية الأمريكي تجاه الأحداث بغزة

وعن جولة وزير الخارجية الأمريكي ولقاءه مع كلا من نتنياهو والرئيس الفلسطيني، تابع: «وزير الخارجية الأمريكي لم يأت بجديد بل دائما يؤكد على دعمه المستمر لإسرائيل، ويتغاضى بشكل متعمد عما يجري من قتل وتشريد وتدمير في قطاع غزة».