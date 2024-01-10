أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، وذلك وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت الوزارة في بيان، إن 30 عضوًا من مجموع الأعضاء الـ47 بحقوق الإنسان، أيدوا ترشيح المغرب.

وتابعت أن انتخاب المغرب لأول مرة، لرئاسة هذه الهيئة الأممية، يعد اعترافًا من قبل المجتمع الدولي برؤية الملك محمد السادس في مجال تعزيز حقوق الإنسان.