انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024
كتب:
مريم جاد
06:56 م | الأربعاء 10 يناير 2024
وزارة الشؤون الخارجية المغربية
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، وذلك وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».
وقالت الوزارة في بيان، إن 30 عضوًا من مجموع الأعضاء الـ47 بحقوق الإنسان، أيدوا ترشيح المغرب.
وتابعت أن انتخاب المغرب لأول مرة، لرئاسة هذه الهيئة الأممية، يعد اعترافًا من قبل المجتمع الدولي برؤية الملك محمد السادس في مجال تعزيز حقوق الإنسان.