«الفلاح المصري»: المغرب المعبر إلى أوروبا وبه ثقافات متعددة

قال «محمد» المعروف بـ«الفلاح المصري»، إن سر الزي الذي يرتديه يجمع بين الطراز المصري والمغربي، فالطربوش يميز شعب المملكة المغربية، والجلباب هو لبس الفلاح المصري.

وأضاف «محمد» خلال لقاء عبر برنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين رضوى حسن ونهى عبد العزيز، المذاع عبر شاشة «dmc»، أن المغرب يمثل المعبر إلى أوروبا والمدخل إلى أفريقيا، ويتميز بوجود لغات عديدة وثقافات مختلفة ومتنوعة، وحضارة وسياحة، مشيرًا إلى أنه لُقب بـ«محبوب المغاربة» لقربه من المملكة وشعبها.

قصائد وأشعار مصرية بالمغرب

وتابع محمد: «الفيديوهات التي يقوم بها تعتبر مشهورة على مستوى المغرب ومصر، إذ يتابعه مليون ونصف المليون شخص؛ للاطلاع على الأشعار والقصائد التي يقوم بها، وتفسيره لمعاني الأسماء العربية».