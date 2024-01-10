«حماية المستهلك» يحذر من الإعلانات الوهمية المضللة عبر المنصات الإلكترونية

حذر جهاز حماية المستهلك، من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة عبر المنصات الإلكترونية، ويهيب بالتُجار والموردين، الالتزام بأحكام القانون، انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي للجهاز.

جاء ذلك في إطار حرص الجهاز على تنظيم المُعاملات التجارية الإلكترونية، ورصده ومُتابعته لكل الأنشطة التجارية والشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا الشأن، ونظرا لحجم التجارة الإلكترونية وأهميتها في السوق المصري مؤخراً.

وناشد الجهاز المستهلكين في بيان، بعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المٌعتمدة من الصفحات المنتشرة علي كافة وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.

رسالة لجموع المستهلكين

ووجه رئيس الجهاز رسائله لجموع المستهلكين، بضرورة التعامل مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة، التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية، موجها نصائحه لجموع المُستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت، بضرورة مراجعة الشروط الآتية، لتفادي عمليات النصب والاحتيال:

- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك، وفقاً لقانون 181 لسنة 2018.

- توافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي تنتج عن هذا الاستعمال.

- ثمن المنتج وكل المبالغ التي تضاف إلى الثمن «الرسوم/ الضرائب، مصاريف الشحن».

- الضمان الذي يقدمه الموقع العارض للمنتج.

- الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.

- تاريخ التسليم ومكانه.

- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

- بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.

- تسوق عبر موقع آمن "Secure website" يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.

- احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الشبكة واطبعه مع الاحتفاظ بنسخة منه.

رسالة للتجار والموردين

وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، وهي:

- الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية، موضحا بها كل بيانات السلعة وخصائصها.

- الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون.

- لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها، إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة (13) من هذا القانون.

- يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة الإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات، من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة «واتس آب» 01000000329 .