«حماية المستهلك»: التحفظ على 12 ألف لتر زيت سيارات مجهول المصدر

شن جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة في مدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط العديد من المخالفات وتحرير محاضر والتحفظ على المضبوطات، لتنفيذ القانون تجاه المٌخالفين المُتلاعبين بأمن وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

ضبط 12 ألف لتر زيت محرك سيارات

وأسفرت الحملة المكبرة عن مجموعة من النتائح نستعرضها في السطور التالية:

- ضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي تمهيدا لبيع المنتجات فى الأسواق وهى: «2 تانك حديد للخلط والتسخين سعة 12000 لتر، 1 خط تعبئة 20 لتر 3 حنفية،1 ماكينة برشام للصق، 1 خزان بلاستيك، 3 خطوط تعبئة زيوت، 4 ميزان الكتروني ديجيتال، 1 كومبروسور هواء لضخ الزيت، 4000 جركن فارغ، 5000 ملصق، عدد 17 شيكارة مواد كيميائية لتنقية الزيت زنة الشيكارة 25 كيلوجراما».

وأكد الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وذلك لمُخالفة قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، بتصنيع وتداول منتجات مجهولة المصدر ضارة بأمن وسلامة المواطنين.

وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّ الجهاز حريص على تشديد الضربات الرقابية النوعية في مختلف محافظات الجمهورية، لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين، والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجاري وخداع المستهلكين، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة لمواصفات الأسواق والضارة بسلامة وأمن المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية.

إنفاذ القانون تجاه المخالفين

وأضاف أن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه التلاعب بأمن وسلامة المستهلكين والترويج لمنتجات ضارة في الأسواق، مؤكدا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار.

وأشار رئيس جهاز حماية الكستهلك إلى ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المُتلاعبين بأمن وسلامة المواطنين، مُشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات، وخاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة المواطنين، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أي إجراءات قانونية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بقوة للمُخالفين وضبطهم قبل ترويج السلع مجهولة المصدر للأسواق.

ويُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.