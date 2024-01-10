جهاز حماية المستهلك: سحب 2296 «سيارة هيونداي» موديل «ix 35» من السوق

جهاز حماية المستهلك: سحب 2296 «سيارة هيونداي» موديل «ix 35» من السوقأعلن جهاز حماية المستهلك سحب 2296 «سيارة هيونداي» موديل «ix 35» من إنتاج شهر يونيو 2013 إلى إنتاج شهر يونيو 2015 وذلك من السوق المصرية، للبدء في حملة التغيير المجاني «لفيوز قاطع التيار» وذلك كإجراء وقائي، ولذا يلزم حضور كافة العملاء لمراكز الصيانة المعتمدة.

وأكد جهاز حماية المستهلك، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه يجب على مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق، ويأتي ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفعالية المنظومة وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين.

الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16661

وأشار إلى أنه لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16661؛ وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه ضمن حملة استدعاء السيارات، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها، وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.

وفي حالة وجود شكوى أو مُخالفة يمكن الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي، أو إرسال الشكوى عبر خدمة الواتس آب 01000000329.