أستاذ قانون دولي للقاهرة الإخبارية: التهجير جزء من مخطط إبادة الشعب الفلسطيني

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن جريمة الإبادة الجماعية، التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يمكن للعالم مشاهدة فصولها يومياً، من خلال عمليات القصف العشوائي وسياسات التجويع، لافتاً إلى أن هذا يندرج تحت قائمة جرائم الحرب، يضاف إليها النية المبيتة، والتخطيط المسبق لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

مخطط لإفراغ قطاع غزة من السكان

وأضاف «بودن»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، من باريس، مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك مخطط لإفراغ قطاع غزة من السكان، مشيراً إلى أن إبادة أكثرمن 23 ألف فلسطيني، هو رقم كبير للغاية، ويؤكد الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن الدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة العدل الدولية، لها أسس قانونية واضحة.

مخطط التهجير جزء من جريمة الإبادة الجماعية

وأردف أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلته مع «القاهرة الإخبارية»، أن مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، يُعد جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، جنباً إلى جنب مع سياسات التجويع والتعطيش والاستهداف العشوائي للمدنيين.