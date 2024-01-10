موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للموظفين.. اعرف هتقبض امتى؟

يعد موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين في الدولة، من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، الذين ينتظرون موعد صرف المرتبات كل شهر بفارغ الصبر، ويشكل صرف المرتبات محطة هامة في الحياة المالية للأفراد والأسر، حيث يعينه على شراء الاحتياجات الشهرية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل وموعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في جميع الوزارات والهيئات المختلفة.

مرتبات شهر يناير 2024

من المقرر أن تستمر عملية صرف مرتبات شهر يناير 2024 على مدار 5 أيام، تبدأ من يوم الأحد 21 يناير، حتي يوم الأحد 28 يناير 2024، علماً بأن يوم الخميس 25 يناير إجازة رسمية، وجاءت أيام صرف المرتبات كالتالي:

- حددت وزارة المالية اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يناير 2024، ليكون يوم الأحد الموافق 21-1-2024.

- كما تقرر تحديد اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يناير 2024، ليكون يوم الاثنين الموافق 22 يناير2024.

- كما حددت وزارة المالية اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر يناير 2024، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024.

- كما حددت وزارة المالية اليوم الرابع لصرف المرتبات، ليكون يوم الاربعاء الموافق 24-1-2024.

- حددت وزارة المالية اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر يناير 2024، ليكون يوم الأحد الموافق 28 يناير2024.