موعد صرف الزيادات الجديدة في المرتبات.. «اعرف هتقبض كام وإمتى»

قبل ساعات قليلة من صرف مرتبات سبتمبر، المقرر صرفها غدا الخميس الموافق 21 سبتمبر، يتساءل كثير من المواطنين عن موعد صرف الزيادات الجديدة للمرتبات، والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عدة أيام، برفع الحد الأدنى الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف للدرجة السادسة بدلا من 3500 جنيه، مع زيادة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه بدلا من 300.

ويعتقد كثير من المواطنين أنّ الزيادات الجديدة ستُصرف مع مرتبات سبتمبر، لذلك نوضح من خلال التقرير موعد صرف الزيادات الجديدة للمرتبات، وهل سيتم صرفها مع مرتبات شهر سبتمبر أم لا، وفق ما أعلنته وزارة المالية، كما يلي.

موعد صرف الزيادات الجديدة على المرتبات

بعد ساعات من إعلان الرئيس عن الزيادات الجديدة، أوضحت وزارة المالية في بيان تفصيلي كل ما يخص الزيادات الجديدة على المرتبات والمعاشات، وحددت موعد صرف الزيادات ليبدأ صرفها مع مرتبات أكتوبر المقبل، ما يعني أنّ مرتبات سبتمبر المقرر صرفها غدا ستُصرف دون الزيادة، علما بأنّ ما يفصلنا عن صرف الزيادات الجديدة شهر واحد فقط.

جدول زيادات المرتبات الجديدة

وحددت وزارة المالية زيادة المرتبات لجميع الدرجات الوظيفية بما لا يقل عن 500 جنيه للدرجة، وجاء جدول الزيادات كما يلي.

- الدرجة الأولى: زيادة الدرجة الأولى 500 جنيه ليصبح الحد الأدنى لها 7 آلاف جنيه.

- الدرجة الثانية: زيادة الدرجة الثانية 500 جنيه ليصبح الحد الأدنى لها 6 آلاف جنيه.

- الدرجة الثالثة: زيادة الدرجة الثالثة 500 جنيه، ليصبح الحد الأدنى لها 5500 جنيه.

- الدرجة الرابعة: زيادة الدرجة الرابعة 500 جنيه، ليصبح الحد الأدنى لها 500 جنيه.

- الدرجة الخامسة: زيادة الدرجة الخامسة 500 جنيه، ليصبح الأحد الأدنى لها 4500 جنيه.

- الدرجة السادسة: زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة 500 جنيه، ليصبح الأحد الأدنى لها 4 آلاف جنيه.