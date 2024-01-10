خبير سياسات دولية: إسرائيل أضاعت فرصة كبيرة للسلام قدمتها مصر والأردن

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي خلقت عدائيات مع كل جيرانها في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة، وما ترتكبه من أفعال تزيد من حدة التوترات في المنطقة، بل ومنذ وصول نتنياهو إلى سدة العمل السياسي: «ما يحدث فشل يضاف إلى إخفاق يوم 7 أكتوبر، والحكومة الحالية لم تستطع إلى الآن تقديم سلام موثوق مع كل الجيران، بما فيها لبنان وسوريا».

وأضاف «سنجر»، في مداخلة هاتفية، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ دولة الاحتلال في ظل الحكومة الحالية، تسعى لاستفزاز مصر والأردن بطرح أفكار رديئة حول «إسرائيل الكبرى» وتهجير الفلسطينيين من وطنهم ليذهبوا إلى مصر أو الأردن أو إلى أي مكان في العالم، بل وهناك حديث حول الذهاب إلى الكونغو.

وتابع خبير السياسات الدولية: «إسرائيل لم تفهم إلى الآن، أنَّ هذا الشعب مرتبط بأرضه وسيستشهد عليها دفاعا عن قدسه، وعن غزة وعن أرض ارتبطت بالآباء والأجداد، وتحاول دولة الاحتلال أن تغسل يدها وأن تنسى.. لكن العالم لا ينسى وكذلك الشعب الفلسطيني والعربي لا ينسى».

واستطرد: «هناك فرصة أمام دولة الاحتلال تاريخية لبناء سلام قدمته كل من الأردن ومصر، وأن تبنيه مع دول مستقرة وقوية، وهي فرصة مؤدية لبناء الدولتين، لكن يبدو أن نتنياهو مع الإدارة الأمريكية يحاولون تصدير مشهد مُختلف تماما عن بناء الدولتين، بزيادة عدد المستوطنات بما يعني عدم تقديم أي سبيل لبناء الدولتين».