الأردن يدعم جنوب أفريقيا بأدلة اتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة

قالت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأردنية عمان، إن أبرز الملفات التي تتم مناقشتها على جدول القمة الثلاثية، التي تجمع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مدينة العقبة جنوب الأردن، اليوم الأربعاء، هي آخر التطورات في قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

رفض التهجير ضمن مباحثات القمة الثلاثية

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أنه من المتوقع أن تتناول المباحثات التأكيد على ضرورة عودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم، ورفض تهجيرهم من الشمال إلى الجنوب، مشيرة إلى أن النقاشات ستتضمن كذلك الأوضاع في الضفة الغربية.

الحكومة الأردنية تدعم جنوب أفريقيا ضد الاحتلال

وأردفت أن رئيس الحكومة الأردنية أعلن دعم المملكة للمذكرة المقدمة من دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، لافتةً إلى أن عمان تعتزم تقديم مرافعات وأدلة تؤكد تورط جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.