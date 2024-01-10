كاتب صحفي: القمة الثلاثية تهدف لوضع رؤية استراتيجية مشتركة لوقف حرب غزة

قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية، أشرف العشري، إن هناك تحركات ماراثونية مصرية فلسطينية أردنية على مدار الساعة، منذ 7 أكتوبر الماضي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لافتاً إلى أن الجهود المصرية تسعى بأكثر من اتجاه وعلى عدة مسارات، منها المسار المصري الفلسطيني، والمصري العربي ودول الجوار، وكذلك على المستوى الدولي والولايات المتحدة الأمريكية.

بحث تقاسم الأدوار والمواقف بالقمة الثلاثية

وأضاف «العشري»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن يوم أمس الأول الاثنين، شهد قمة مصرية فلسطينية بالقاهرة، تعقبها قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، في العقبة اليوم الأربعاء، لافتاً إلى أن القمة الثلاثية ستشهد العديد من المناقشات، حول تقاسم الأدوار والمواقف.

رؤية استراتيجية مشتركة

وأردف الكاتب الصحفي أن القمة سينتج عنها رؤية استراتيجية مشتركة، بجملة من القضايا، تتعلق بضرورة وقف إطلاق النار أولاً، وتفعيل آلية دخول المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.