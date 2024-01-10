وصول 6 شاحنات مساعدات كويتية لإغاثة غزة إلى معبر رفح

أعلن الهلال الأحمر المصري بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، وصول 6 شاحنات تضم 185 طن مساعدات دعمًا لأهالي غزة إلى معبر رفح قادمة من الكويت عبر ميناء سفاجا بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر، وذلك تحت إشراف خالد أحمد سيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بمحافظة البحر الأحمر.

مساعدات ملابس وبطاطين لغزة

وأشار أحمد عبد الباسط رئيس لجنة الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بالبحر الأحمر، والمشرف على استلام الشحنة، في تصريحات لـ«الوطن» إلى وصول 6 شاحنات تضم ملابس وبطاطين إلى رفح من الكويت دعما لأهالينا في غزة.

وأشاد بمسؤولي ميناء سفاجا والجهد المبذول في إنهاء إجراءات استلام الشحنة في أسرع وقت ممكن، وسرعة خروج الشاحنات من الميناء متوجهة عبر الطريق البري إلى معبر رفح.

وأكد أن الهلال الأحمر المصري بالبحر الأحمر، أشرف على الشحنة في طريقها البري من ميناء سفاجا حتى تمام وصولها إلى معبر رفح، لافتا إلى دور الهلال الأحمر في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كافة أوجه المساعدات إلى أهالينا في قطاع غزة.