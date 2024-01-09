مراسل إكسترا نيوز: دخول 180 شاحنة مساعدات و4 وقود لغزة عبر معبر رفح اليوم

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز في معبر رفح، إن اليوم شهد عبور 16 مصابا من قطاع غزة لمصر، وعبور 180 شاحنة تحمل مواد غذائية و4 شاحنات للوقود إلى قطاع غزة، وهناك أمل كبير مع الزيارة المرتقبة للمسؤولة الدولية للتنسيق الإنساني، والتي بدأ عملها أمس، وفي طريقها للمنطقة حيث ستزور الأردن ثم مصر ثم إسرائيل، علما بأنها منسقة أممية ليس فقط للمساعدات ولكن لإعادة إعمار غزة.

زيارة وزيرة الخارجية الألمانية

وأضاف «الغنام»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحدث الأهم اليوم هو زيارة وزير الخارجية الألمانية، والتي تأتي في عدد من الزيارات المهمة لمعبر رفح ومطار العريش وزيارة المستودعات الاستراتيجية والمستشفيات في شمال سيناء.

وأشار إلى أن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية بدأت في القاهرة بأول ظهور لوزارة الخارجية بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية من خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، وكانت هناك نقاط مهمة تحدث فيها الوزير وتوصيل رسالة للضيفة الألمانية، التي تحدثت صراحة عن دعمها لتل أبيب في هذه الأزمة.