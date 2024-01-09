وزيرة الخارجية الألمانية تزور معبر رفح البري بشمال سيناء

زارت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري، برفقة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية إن زيارتها إلى محافظة شمال سيناء لتفقد المساعدات وزيارة الجرحى الفلسطينيين والاطلاع على الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

ألمانيا تدعم وصول المساعدات إلى غزة

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية على ضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل أسرع، مؤكدة قيام ألمانيا بدعم وصول سريع وكبير من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم بعد وصولها إلى مطار العريش الدولي، على متن طائرة قادمة من القاهرة.

مصر تبذل جهودا كبيرة لإيصال المساعدات

وأكد محافظ شمال سيناء أن مصر تبذل جهودا كبيرة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، والتي يتم استقبالها عبر مطار العريش وميناء العريش، وأنفاق السلام من الإسماعلية والمحافظات الأخرى.