«آداب سوهاج»: رقمنة أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات ورصد الدرجات

عقد الدكتور محمد توفيق، عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج، اجتماعًا موسعًا اليوم، بحضور الدكتور محمود مراد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إضافةً إلى رؤساء الكنترولات وأعضاء الرصد الإلكتروني ووحدة الدعم الفني وأعضاء وحدة القياس والتقويم، بالإضافة إلى نجاح عبد الحليم سليمان، مدير إدارة شؤون الطلاب، ومحمد عبد الله السيد، مدير إدارة شؤون طلاب البرامج.

مناقشة آليات التحول إلى الرقمنة

وناقش الاجتماع آليات التحول إلى الرقمنة الكاملة لأعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب في مختلف امتحانات المقررات الدراسية بأقسام وبرامج الكلية، ورفعها إلكترونيًا على منصة «زاد»، وسيتم ذلك خلال امتحانات هذا الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

ربط أجهزة التصحيح الإلكتروني بالمنصة

وأوضح الدكتور محمد توفيق، أنه يتم تنفيذ العملية بشكل آلي من خلال ربط أجهزة التصحيح الإلكتروني بالمنصة، دون أي تدخل بشري، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل رصد درجات الطلاب على المنصة بشكل كامل عن طريق أستاذ المقرر، ودراسة إنشاء وحدة للدعم الفني والتقني، التي ستتولى حل المشكلات التقنية التي قد تواجه مجموعات التصحيح والرصد الإلكتروني للدرجات.