عقب الامتحانات.. جامعة سوهاج: توفير أتوبيسات لنقل الطلاب من المقر الجديد

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن إدارة الجامعة وفرت أتوبيسات لنقل الطلاب من مقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة عقب الانتهاء من تأدية الامتحانات بصورة يومية، وحسب مواعيد وفترات الجداول الامتحانية التي تم وضعها بالكليات المختلفة، للتيسير على الطلاب وتخفيف عنهم عناء الانتقال في المواصلات المعتادة في وقت متأخر، من أمام بوابة الحرم الجديد.

70 ألف طالب وطالبة

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024- 2025 بدأت بالأمس، حيث يؤدي الامتحانات ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة، بمقري الجامعة القديم والجديد.

ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أنه تتم المتابعة اليومية للاطمئنان على سير حركة المواصلات بشكل آمن لنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والملاحظين بكل يسر دون التعرض لأي عقبات، مشددًا على السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وحسن معاملة الطلاب والطالبات.