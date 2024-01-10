غدا آخر موعد لحجز شقق الإسكان المتميز في أسيوط الجديدة.. اعرف التفاصيل
كتب:
حسن عبد النعيم
08:18 م | الأربعاء 10 يناير 2024
الوحدات السكنية المطروحة بأسيوط الجديدة
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن غدًا الخميس، هو آخر موعد لحجز شقق الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة بمشروع إسكان المستقبل، ودفع جدية الحجز والرسوم الإدارية، بحسب كراسة الشروط .
معلومات عن شقق الإسكان المتميز
وتستعرض «الوطن» معلومات عن شقق الإسكان المتميز المطروحة للحجز، كالتالي:
- يبلغ عدد الوحدات السكنية المطروحة 80 وحدة سكنية في مشروع إسكان المستقبل، ويتم حجزها عن طريق التخصيص بأولوية الحجز.
- يشترط لحجز الوحدات المطروحة دفع 50 ألف جنية كجدية حجز، وذلك بعد استخراج استمارة الحجز من موقع بنك التعمير والإسكان، إضافة إلى سداد 750 جنيها رسوما لا تُرد.
- يبلغ مساحة الوحدات السكنية المطروحة بالإسكان المتميز 63 مترًا للوحدة السكنية، وهي عبارة عن تصميمين.
- يبدأ نظام الحجز بأولوية التخصيص في الساعة العاشرة من يوم الاثنين الموافق 22 يناير.
- يتم استكمال باقي مقدم الحجز للفائزين بالوحدات خلال الفترة من 28 يناير حتى 29 فبراير 2024.
- أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية لحاجزي الوحدات السكنية سداد باقي الوحدات السكنية بنسبة 70% من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان، وفقا للقواعد المعمول بها.