الهلال الأحمر الفلسطيني: استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمراكزنا في غزة لم يتوقف

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن أنَّ الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لمراكزه في قطاع غزة لم يتوقف.

وتابعت القناة في نبأها العاجل، أنَّ «الهلال الفلسطيني» أكد أن قوات الاحتلال تتجاهل جميع النداءات الدولية الداعية لوقف استهداف المنشآت الطبية والإنسانية.

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني، فإنَّ أعداد النازحين تتزايد وسط انعدام الخدمات الطبية، ما يؤدي إلى انتشار الأوبئة.