خطر جديد يهدد البشرية بسبب كورونا.. دراسة تحذر من المتحور «الأكثر فتكا»

حالة من الذعر والرعب حول العالم، بالتزامن مع الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا الجديد Jn1، الذي عاد ليصطاد ضحاياه من جديد، بأشكال مختلفة وأعراض جديدة، ورغم تأكيد بعض التقارير، أنه لن يشكل خطرًا كبيرًا، حال الاهتمام بالحصول على العلاج المناسب للأعراض والاهتمام بإرشادات الوقاية، إلا أن نتائج دراسة جديدة أربكت الحسابات.

دراسة تثير الذعر بشأن متحور كورونا Jn1

«متحور كورونا سيكون الأكثر فتكًا»، هكذا كان عنوان الدراسة الجديدة لمجموعة من العلماء، الذي أكدوا أن المتحور الجديد، سيكون الأكثر فتكًا، وسيواجه الجسم صعوبة في التعامل معه أو محاولة محاربته بالجهاز المناعي، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي أفردت تقريرًا موسعًا عن تلك الكارثة المتوقع أن تواجه العالم.

وفقًا لـ«ديلي ميل»، فإن هناك دراسة جديدة تؤكد أن متحور كورونا الجديد، سيكون الأكثر فتكا مما سبق، إذ يتمتع بقدرة أكبر على تجنب استجابة الجسم المناعي مقارنة بالمتحورات السابقة، الأمر الذي سيجعل الأشخاص المتعافين أو الحاصلين على اللقاح عرضة للإصابة بشكل طبيعي، على عكس المتحورات السابقة، التي كان يمكن تجنبها باللقاح.

واكتشفت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا، أن المتحور الجديد قادر على تجنب الأجسام المضادة الذاتية المنتجة استجابة للتطعيم أو العدوى السابقة بنسبة تصل إلى 40%، ما يعني أن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا في الموجة الأولى من الوباء قد لا يكونون محميين بشكل كافٍ.

نصيحتان لتفادي خطر متحور كورونا

وتوصلت الدراسة أيضًا، إلى أن المتحور قادر على الانتشار بشكل أسرع من متغيرات كورونا التي سبقته، والتي ضربت العالم بوباء أصاب الملايين وراح ضحيته الملايين أيضًا من الأشخاص، ما يعني أنه لا يوجد شخص في مأمن من الإصابة.

وتوصي الدراسة بضرورة التطعيم أو تلقي جرعة معززة لتقليل خطر الإصابة بكورونا أو لتفادي شدة المرض، مشددة على بضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة للحماية من العدوى، من أجل تخفيف أعراض الوباء حال الإصابة.