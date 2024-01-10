مصادر بـ«الصحة» تكشف موعد ذروة انتشار متحور كورونا الجديد: لا داعي للقلق

قالت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان إن ذروة انتشار متحور كورونا الجديد من منتصف سبتمبر وحتى منتصف فبراير، لافتة إلى أن أعراض متحور كورونا الجديد بسيطة وهي أقل من أعراض الإنفلونزا تضمن ارتفاع درجة الحرارة والسعال وسيلان الأنف والذي يحدد نوع المتحور هو التسلل الجيني والذي يجري داخل المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، ولا يوجد تخوف بشأن ارتفاع إصابات الفيروسات التنفسية المختلفة في مصر لأن الوقت الطبيعي لانتشارها هو فصل الشتاء.

متحور كورونا الجديد أعراضه أقل من الإنفلونزا

وتابعت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متحور فيروس كورونا الجديد هو أحد المتحورات التي ظهرت وكان متوقع ظهورها، خاصة وأن الفيروسات التنفسية سمة أساسية فيها التحور، مشيرة إلى أن التحورات التي ظهرت في الموجات الأخيرة لفيروس كورونا هي خفيفة للغاية ولا يوجد قلق، ولكن بحاجة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمدوامة على غسيل الأيدي والبعد عن الزحام والبعد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد، والحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا والتي تعمل على تقوية الجهاز المناعى للجسم.

الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد لا تستدعي دخول المستشفيات

وأكدت المصادر أن الحالات التي تصيب بمتحور كورونا الجديد لا تحتاج إلى الدخول للمستشفيات، ولكن تحتاج إلى راحة وارتداء الكمامات في حال الخروج والذي يكون للضرورة القصوى، داعيا المواطنين لضرورة الحصول على اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، حيث إن الجهاز المناعي هو الوحيد المسؤول عن حماية الجسم من الأمراض المعدية وغير المعدية.