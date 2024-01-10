«آداب سوهاج» تستعد لاستقبال فريق وحدة ضمان الجودة والاعتماد

نظمت وحدة ضمان الجودة والاعتماد في كلية الآداب بجامعة سوهاج ندوة لمناقشة تأهيل البرامج العشرة المتقدمة للاعتماد، استعدادًا لزيارة فريق المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بحضور رؤساء الأقسام العلمية والبرامج المميزة، ومنسقي الجودة، ورؤساء المعايير، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الكلية.

الحصول على اعتماد البرامج المتقدمة

وألقى الدكتور محمد توفيق، عميد كلية الآداب جامعة سوهاج، كلمة في الندوة حث فيها على ضرورة تعاون جميع أعضاء الكلية للحصول على اعتماد البرامج المتقدمة، وضمان أن تكون الزيارة ناجحة وتليق بمكانة كلية الآداب.

وأشاد «توفيق» بدور إدارة الجامعة، بقيادة الدكتور حسان نعمان رئيس جامعة سوهاج، في توفير جميع أشكال الدعم للبرامج المتقدمة للاعتماد في الكلية.

تقديم كل التسهيلات والإمكانات للبرامج

من جانبه، أكد الدكتور طه زكي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الكلية تقدم كل التسهيلات والإمكانات للبرامج المتقدمة من أجل الحصول على الاعتماد.

وطالب الدكتور وائل عبد الله، مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد في الكلية، بضرورة إعداد جدول توعوي يركز على الطلاب والخريجين وأطراف المجتمع الخارجي، بالإضافة إلى الاهتمام بالمكتبة وتشجيع الطلاب على زيارتها، وتشكيل فريق «أصدقاء الجودة» من الطلاب، لاستقبال وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كجزء من استعدادات الكلية للزيارة.