واشنطن: لا يمكن تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعدد الاتصالات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن البيت الأبيض أعلن أنه لا يمكن تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي على أساس عدد المكالمات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وتابعت «القاهرة الإخبارية»، في نبأها العاجل مساء اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض شدد على أن «الخيار الأفضل هو توقف الحوثيين عن الهجمات، وإلا سيتحملون عواقب ذلك»، كما أعرب عن قلقه إزاء تزايد أعمال العنف من جانب المستعمرين المتطرفين في الضفة الغربية.