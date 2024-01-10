باحث سياسي: إسرائيل تنتهج المفهوم الدقيق لفكرة الإبادة الجماعية

قال أبو بكر باذيب، الباحث في الشؤون الاستراتيجية، إن جزءًا من تكوين إسرائيل وحضورها وشرعيتها الدولية مبنية على الصورة، وهي الصورة التي انتهجتها أو روجت لها بعد الحرب العالمية الثانية وهي صورة الهولوكوست أو المحرقة التي حدثت، وبالتالي العالم كله تعاطف معها وكون هذه الدولة المحتلة في قلب العالم العربي، وانتقل تسويق هذه الصورة إلى العالم عبر الأجيال المختلفة، ويأتي الجيل الأخير هذا اليوم ويسمع الكثير عن تلك الصورة التي انطلقت من بعد المحرقة والحرب العالمية الثانية وما روج له بعد ذلك من حقائق وتزييف للحقائق.

إسرائيل تدافع عن نفسها

وأضاف «باذيب»، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تحاول اليوم أن تحافظ على هذه الصورة بأبعادها السياسية والدبلوماسية والإنسانية، ولكن المحصلة النهائية التي انتهجها الشارع الأوروبي على المستويين الشعبي والسياسي مر بمرحلة تسويق فكرة أن إسرائيل تدافع عن نفسها؛ وبالتالي كثير ممن في الشارع والخبراء تعاطفوا إلا بعد فترة وجيزة أدركوا حالة من المعنى المفهوم الدقيق لفكرة الإبادة الجماعية.

ولفت أن إسرائيل بناء على حيثيات ما تقدمت به جنوب إفريقيا للدفوع المتصلة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتحدث عن إسهام إسرائيل في منع الماء والكهرباء والإعاشة، وحتى على منع دخول المساعدات إلى الفلسطينيين، وبالتالي كل هذه الحزمة بها نوع من الإمعان الدقيق والمباشر لحل القضية الفلسطينية وجعلها متناثرة ولا تعود مجددا ولا تشكل قلقا للكيان المحتل.