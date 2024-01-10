معلومات عن الطائرة دون طيار «هرماس 900».. أسقطتها الفصائل الفلسطينية

كشف موقع «تليفزيون فلسطين» خصائص الطائرة «هرماس 900» المسيرة الإسرائيلية التي أسقطتها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

سرعة الطائرة والحمولة القادرة عليها

ويصل وزن الطائرة دون طيار 1.180 كيلوجرام، وحمولتها 350 كيلو جراما، كما أن ارتفاع التحليق 30 ألف قدم، فيما تصل سرعتها 220 كيلو مترا في الساعة ولديها هيكل كبير وقدرة استيعابية عالية وتقدر على حمل صواريخ جو أرض أو جو وصواريخ من نوع إيه جي إم 114 هيلفاير وصاروخ من إيه آي إم 92 ستينغر.

مزايا الطائرة

وتستطيع الطائرة حمل قنابل موجهة بالليزر من أنواع جي بي يو 12 فايفواي وقنابل جدام ولدى الطائرة مزايا إضافية وأجهزة استشعار الأداء، وتنفيذ مهمتين متزامنتين واكتشاف الأهداف البرية والبحرية وتستخدمها دول مثل سويسرا وكندا والبرازيل وتايلاند والمكسيك.

استمرار الحرب الإسرائيلية

وتدخل الحرب الإسرائيلية اليوم الـ96 وسط تزايد أعداد الشهداء في الجانب الفلسطيني لأكثر من 23 فلسطينيا وسقوط أكثر من 500 جندي إسرائيلي في مختلف الرتب في الوقت الذي تستعد إسرائيل غدا الخميس للوقوف أمام محكمة العدل الدولية في ظل دعوى قدمتها العدل الدولية تتهمها بتنفيذ إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، فيما أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيستمر في تنفيذ الحرب على غزة طوال عام 2024 ولكن بأساليب مختلفة وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع زيارة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكين لمنطقة الشرق الأوسط شملت إسرائيل وقطر والسعودية.