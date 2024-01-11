تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا.. مواجهات نارية

خطوات حثيثة لمنتخب مصر نحو النجمة الثامنة، التي يمني النفس للعودة بها من رحلة كوت ديفوار، التي تنطلق يوم 13 من شهر يناير الجاري، على أن تسدل ستائرها يوم 11 فبراير، وتنتظر الجماهير المصرية مباريات المنتخب الوطني، خلال دور المجموعات من البطولة القارية، على أن يبدأ مشواره يوم 14 من الشهر الجاري.

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا

الجولة الأولى

مصر ضد موزمبيق يوم 14 يناير 2024 (7 مساء)

الجولة الثانية

مصر ضد غانا يوم 21 يناير 2024 (10 مساء)

الجولة الثالثة

الرأس الأخضر ضد مصر يوم 28 يناير 2024 (10 مساء)

منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق خلال أيام قليلة، إذ أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2024، التي أجريت في كوت ديفوار، عن وقوع منتخب مصر بجوار غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وسيكون منتخب مصر على موعد مع مواجهات صعبة في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد وقوعه في مجموعة من أقوى المجموعات على مستوى البطولة، حيث تضم منتخب غانا صاحب اللقب القاري 4 مرات، ومنتخب الرأس الأخضر الذي يمتلك لاعبين مميزين، ومنتخب موزمبيق الذي يسعى لتحقيق مفاجأة في البطولة، إذ من المنتظر أن يكون الحصان الأسود في البطولة القارية.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في جميع مبارياته من أجل التأهل إلى دور الـ16، بشكل مباشر، دون الوقوع في حسبة برمة، إذ ستكون مواجهة منتخب غانا في الجولة الثانية هي الأهم بالنسبة للفراعنة، حيث ستكون بمثابة نهائي مبكر للمجموعة، باعتبارهما يملكان تاريخًا كبيرًا على مستوى تلك البطولة، على أن يواجه منتخب مصر صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، إذا نجح في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.