أبرز توصيات ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية في محافظة الغربية

تتميز الغربية، بأنها محافظة زراعية صناعية، بها عدد من المصانع الحكومية والخاصة، إلى جانب العديد من القرى المنتجة والحرفية، وأيضًا تنتج العديد من الزراعات والمحاصيل التي يمتهنها أهلها وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنّ المحافظة تتميز بأنها تجمع بين الصناعة والزراعة، بوجود صناعات مثل الغزل والنسيج والملابس وحلج الأقطان والكتان وعجينة الياسمين والعطور، والموبيليا والأثاث، والأسمدة.

وأشار إلى أنّ بها العديد من المحاصيل مثل القطن والبطاطس والقمح والأرز وغيرها، إلى جانب المشروعات والحرف المختلفة مثل المخللات والعسل، والزبيب، وتربية الدواجن، وتدوير البلاستيك والكاوتش.

ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية

وأكد أنّ المحافظة كانت حريصة على تنظيم ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة، وذلك بحضور محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بهدف وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بالمحافظة، ودعم تلك الأنشطة.

توصيات ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية

وأشار إلى أنّ الملتقى تضمن مناقشة المشكلات التي تواجه القرى المنتجة، والعمل على حلها ووضع آليات تنمية إنتاج المصانع بتلك القرى وأبرز توصياته كالتالي:

- إتاحة خدمات جامعة طنطا للشباب بهدف التدريب والتوعية.

- إتاحة حاضنات الأعمال للمبدعين والمبتكرين.

- عرض المشروعات ذات الأولوية، التي تخدم المصانع الكبرى والقرى المنتجة على الشباب.

- إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين في الحصول على وظائف.

- إنشاء بنوك أفكار للمشروعات الصناعية.

- دعم وإتاحة مشاركة المرأة وذوي الهمم في المشروعات المتوسطة والصغيرة.

- حصر مستلزمات الإنتاج التي يحتاجها كل مصنع.

- حصر الأراضي غير المستغلة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة بحق الانتفاع.

- إطلاق حملات إعلامية لتسويق منتجات الشركات والمصانع بالمحافظة.

- إجراء دراسات بحثية لتنمية الزراعات التي تحتاج إليها المصانع.

- توفير منافذ لبيع منتجات المصانع والشركات.

- إقامة ملتقيات بين المصانع والقرى المنتجة بالمحافظة.