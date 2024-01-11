تحذير من ظاهرة جوية تسبب الشعور بالبرودة خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

مع حلول الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استمر إطلاق التحذيرات من الظواهر الجوية وبرودة الطقس، تحديدا بعد بدء الدخول في الذروة الشتاء مع بداية شهر طوبة، وتحول الطقس تدريجيا من معتدل إلى شديد البرودة في بعض مناطق مصر.

«ظاهرة جوية تُزيد الإحساس بالبرودة»، هكذا أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيراتها من نشاط الرياح خلال الساعات القادمة، في ظل الطقس المائل للبرودة الذي تشهده شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بينما سيسود الطقس المائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

سقوط أمطار ونشاط للرياح.. ماذا سيحدث في الطقس خلال الساعات القادمة؟

«سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى»، تحذير آخر أطلقته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، مع الساعات الأولى من صباح الخميس، مؤكدة أن سيكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومدن القناة.

ما هي الظاهرة الجوية التي حذرت منها هيئة الأرصاد؟ تشعرنا بالبرودة

وستؤدي الرياح التي ستنشط على مسطح البحر المتوسط إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج بدرجة تتجاوز 3 أمتار.

ما هو نشاط الرياح؟ تحرك الكتل الهوائية من منطقة إلى أخرى بشكل أفقي في الجو، وذلك وفقا لاختلاف قيم الضغط الجوي من واحدة إلى أخرى.

تتحرك الرياح بسرعة كبيرة من مناطق ذات ضغط جوي مرتفع إلى أخرى ذات ضغط جوي منخفض، وهو ما يتسبب في الشعور بالبرودة بشكل كبير.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية ستكون على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة مئوية

السواحل الشمالية 17 درجة مئوية

جنوب سيناء 22 درجة مئوية

شمال الصعيد 18 درجة مئوية

جنوب الصعيد 21 درجة مئوية