دولة آسيوية تمنع تناول لحوم الكلاب.. وجبة شعبية مطلوبة

ألغت دولة كوريا الجنوبية في قارة آسيا، ذبح الكلاب وبيعها ومنع أكل لحومها، بعد تأييد النواب في البلاد الحكم الذي سيتم تنفيذه بداية من عام 2027، بعد أن ظل الأمر قانوني لعدة قرون في هذا البلد الآسيوي وبعض البلاد المحيطة به.

طبق عليه الطلب

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن أكلة لحم الكلاب التي يطلق عليها «بوشينتانج» أحد الأكثر الأطباق استهلاكا في كوريا الجنوبية، وبحسب القانون الجديد فإن تناول لحوم الكلاب لن يكون أمر مخالف للقانون.

استطلاع رأي

وكشف استطلاع رأي نفذته مؤسسة جالوب المتخصص في بحوث الرأي العام، أن 8% فقط في البلاد جربوا تناول لحوم الكلاب خلال 12 شهر في انخفاض عن النسبة المسجلة في عام 2015 والتي كانت 27% فيما يرى أقل من خمس الأشخاص أنهم مع استهلاك لحوم الكلاب.

تطبيق القانون

وسيعمل القانون الجديد على إدانة من يذبح الكلاب بالسجن 3 سنوات، أما الذي سيربي الكلاب من أجل بيع لحومها سيكون مدانة بالحبس لمدة تصل لعامين بحد أقصى، كما سيكون أمام المزراع وأصحاب المطاعم 3 سنوات للحصول على مصادر بديلة للتوظيف والدخل قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

عدد مطاعم الكلاب في البلاد

وبحسب الحكومة الكورية فإن البلاد يوجد بها 1600 مطعم للحوم الكلاب و1150 مزرعة للكلاب في عام 2023، فيما تعد الحكومة بتقديم دعم كامل لمزارعي لحوم الكلاب والجزارين وأصحاب المطاعم، الذين سيضطرون إلى إنهاء أعمالهم.