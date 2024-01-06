لليوم الثاني تواليا.. كوريا الشمالية تقصف جارتها الجنوبية بـ60 قذيفة

أطلقت كوريا الشمالية قبل قليل، 60 قذيفة مدفعية بالقرب من جزيرة يونبيونج، بحسب ما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي، وفقً ما نشرت وكالة «فرانس برس».

وجزيرة يونبيونج، سبق أن قصفتها كوريا الشمالية، فجر الجمعة، بـ200 قذيفة، وتقع على الحدود مع كوريا الجنوبية، في تصعيد جديد لليوم الثاني تواليا، للتوترات بين الجارتين، المستمرة منذ سنوات طويلة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن نظيره الشمالي أطلق أكثر من 60 قذيفة مدفعية بالقرب من جزيرة يونبيونج بعد يوم من إجراء الجانبين تدريبات بالذخيرة الحية في نفس المنطقة، بالقرب من حدودهما البحرية المتنازع عليها.

التوتر يزداد بين الكوريتين

ويزداد التوتر بين كوريا الشمالية والجنوبية، بينما تقوم الجارتان بالعديد من العمليات الاستفزازية على الحدود بينهما.

«سول» تطلب إخلاء السكان

وبعد قصف حدود كوريا الجنوبية الجمعة، طلبت «سول» من السكان إخلاء جزيرتي يونبيونج وبانجيوندو، وحذرت كوريا الجنوبية من أنها سترد بإجراءات مناسبة على القصف الكوري الشمالي.

وكان زعيم كوريا الشمالية، قال إن بلاده تعمل على تعزيز قوتها العسكرية، وذلك بإنتاج مختلف مركبات إطلاق الصواريخ، ومركبات أخرى ترتبط بالأسلحة التكتيكية والاستراتيجية.