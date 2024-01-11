في ذكرى ميلاد مصطفى درويش.. قصة فتح مطعمه لغير القادرين

تحل اليوم 11 أبريل ذكرى ميلاد الفنان الراحل مصطفى درويش، والذي رحل عن عالمنا نتيجة سكتة قلبية.

واشتهر «درويش» في الوسط الفني بحبة للخير ومساعدة الفقراء حيث كان يفتح مطعمه لاستقبال غير القادرين.

مصطفى درويش يفتح مطعمة لغير القادرين بعد إصابتة بكورونا

في عام 2020 أعلن مصطفى درويش شفاءة من فيروس كورونا، معلنًا عبر حسابه على فيسبوك فتح مطعمه الخاص لغير القادرين.

وكتب مصطفى دورش قائلا: «فرحتي ماتتقدرش بأن مطعم بيت روقه رجع للخير من تاني، بيت روقه من بكره مفتوح لأي حد غير مقتدر ياكل ويشرب والحساب وصل من دعواته بس، وده خير ربنا مش مني ولا صدقة مني والله ده مال بتاع ربنا بس وانا مكلف بتوزيعه دعواتكم».

مصطفى درويش يستقبل الغير قادرين في مطعمة في رمضان

كما اعلن درويش بعدها في شهر رمضان استقبال غير القادرين أيضًا طوال الشهر الكريم لتقديم الوجبات في مطعمة حيث كتب وقتها عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا: «مطعم بيت روقه مفتوح لأي شخص يحتاج إلى الإفطار خلال شهر رمضان. المكان مفتوح لإخوتي الذين ليس لديهم القدرة على دفع تكاليف الوجبة. من يمتلك المقدرة على الدفع، فليتفضل بالتبرع. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم».