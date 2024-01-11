ريهام عبدالغفور تحيي ذكرى الأربعين لوفاة والدها: «لسه مش قادرة أصدق»

أحيت الفنانة ريهام عبدالغفور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ذكرى الأربعين لوفاة والدها الراحل أشرف عبدالغفور، والذي رحل عن عالمنا في حادث سير.

ونشرت أشرف عبدالغفور صورة لوالدها معلقة: «أربعين يوم يا حبيبي ..لسه مش قادرة أصدق إنه حقيقه! لسه مستنياك ترجع عشان أحكيلك، لسه بصحي كل يوم أفتكر إنه كان كابوس وأفرح اني كنت نايمه لحد ما أدرك أنه كابوس بس مابيتصحيش منه».

وأضافت عبدالغفور: «من أربعين يوم خسرت أقرب إنسان ليا في الدنيا و خسرت معاه الإحساس بالأمان والسند والراحة والدفا، خسرت إحساسي إني بنت بتجري علي ابوها تحكي له وتشكي له كل حاجةفاجأه كبرت أوي!».

واختتمت قائلة: «الله يرحمك يا حبيبي ويسعدك في الجنة علي قد ما كنت عايش تسعد كل اللي حواليك.. أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي.لتنهال تعليقات الجمهور والوسط الفني لها بالصبر ولوالدها بالرحمة».