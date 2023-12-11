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ريهام عبدالغفور تشكر زملاءها على تقديم واجب العزاء في والدها

كتب:

هبة ياسر
10:30 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
ريهام عبدالغفور

ريهام عبدالغفور

شكرت الفنانة ريهام عبدالغفور، زملائها من الوسط الفني وخارجه، وجميع من قدم لها واجب العزاء في والدها الفنان أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا يوم 3 ديسمبر الجاري.

ريهام عبد الغفور تشكر زملائها على واجب العزاء

وقالت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلٌّ عنده بأجلٍ مُسمّى، فلنصبر ولنحتسب».

وقدمت الفنانة الشكر إلى زملائها، قائلة: «شكرا لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة، سواء بالحضور أو بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، وكذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن، شكر الله سعيكم وعظم أجركم» .

ريهام عبدالغفور تطلب الدعاء لوالدها

وطلبت ريهام عبد الغفور الدعاء لوالدها: «أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي».

وتوفى الفنان أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 81 عاما، إثر حادث سير أليم بمدينة السادس من أكتوبر.

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