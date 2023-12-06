رسالة مؤثرة من ابن أشرف عبدالغفور لوالده.. الشقيق الأكبر لـ«ريهام»

فاجعة أصابت الوسط الفني خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما رحل الفنان أشرف عبدالغفور إثر حادث سيارة تعرض له رفقة زوجته، ليودع الفنان الكبير عالمنا عن عمر يناهز 81 عامًا، تاركًا خلفة إرثا واسعا من الأعمال الفنية بين السينما والدراما والمسرح.

أشرف عبدالغفور هو والد الفنانة ريهام عبدالغفور، التي طالما وصفته بقدوتها وصديقها وحبها الأول وهي الابنة الصغرى، إذ لديه ثلاثة أبناء وهم «تامر وريم وريهام».

رسالة مؤثرة من ابن أشرف عبدالغفور له

ودوّن تامر عبدالغفور، نجل الفنان أشرف عبدالغفور الأكبر، رسالة لوالده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «اللهم حط محبة الناس في ميزان حسنات والدي».

وقبل ساعات، كتب ابن الفنان الراحل: «إلهي.. أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين، يارب.. غارت النجوم ، ونامت العيون، وأنت الحي القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم..إلهي.. فرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، وأنت حبيب المجتهدين، وأنيس المستوحشين، إلهي.. إن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجئ؟ وإن قطعتني عن جنابك فبجناب من أحتمي؟! يا سيدي لك أخلص العارفون وبفضلك نجا الصالحون، وبرحمتك أناب المقصرون، يا جميل العفو أذق والدي سعة عفوك، وحلاوة مغفرتك، وحبك وجودك وكرمك وفضلك.. إن لم يكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك، فأنك أهل التقوى وأهل المغفرة».

وشُيعت جنازة أشرف عبد الغفور عقب صلاة الظهر، يوم الاثنين الماضي، وذلك من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط عدد كبير من النجوم على رأسهم أحمد حلمي وحنان مطاوع، وأحمد السقا ودنيا سمير غانم، وميرفت أمين ودينا الشربيني، وأشرف زكي وبسمة وحلا شيحة، وغيرهم من النجوم.