شروط امتداد عقد الإيجار القديم للابنة المطلقة.. قانوني يوضح

امتداد عقود الإيجار القديمة للأبناء أو الورثة من الأمور التي تحدث جدلا واسعا، حيث تكثر الأسئلة حول أحقية المطالبة بامتداد عقد الإيجار بحسب القانون، وفي هذا الصدد حدد المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، الشروط الواجب توافرها لامتداد العين المؤجرة إلى أي من الورثة.

شروط امتداد عقود الإيجار القديم للورثة

وأكّد «عسكر» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ القانون يكفل امتداد عقد الإيجار الى الأبناء، والورثة، أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة، شرط إقامتهم لمدة عام على الأقل في العين المؤجرة، سابقة على وفاة المستأجر الأصلي في حالة الشقق السكنية، موضحا أنّ القانون يلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن له حق الاستمرار في شغل الوحدة السكنية، مع التزامهم الكامل بالبنود الواردة في العقد.

شروط امتداد عقد الإيجار القديم للابنة المطلقة

وأضاف الخبير القانوني، فيما يخص أحقية الابنة المطلقة في امتداد عقد الايجار القديم، فالقانون المعمول به حاليا بحسب المادة 29 منه، أنّه يحق للابنة المطلقة الاستفادة بمد عقد الإيجار شرط أن يكون الطلاق وقع قبل وفاة والدها بعام على الأقل، على أن تكون مقيمة في العين المؤجرة إقامة كاملة.

وأشار إلى أنّ الابنة المتزوجة لا يحق لها المطالبة بامتداد عقد الإيجار لعدم توافر شرط الإقامة الكاملة مع المستأجر لمدة عام على الأقل، موضحة أنّه حالة كانت الابنة المتزوجة تقيم مع والدها بغرض الرعاية الطبية قبل وفاته، لا يعطيها الحق في المطالبة بامتداد العقد كون المرض أمر عارض.