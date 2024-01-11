متى تنكسر ذروة تفشي متحور كورونا؟.. مصدر بـ«الصحة» يجيب

كشفت مصادر رسمية بوزارة الصحة والسكان موعد انكسار ذروة متحور كورونا الجديد، وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ موعد انكسار ذروة انتشار متحور كورونا الجديد منتصف شهر فبراير، لافتة إلى أن الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد في مصر لم تدخل المستشفيات وجميعهم خضعوا للبروتوكول العلاجي المخصص لعلاج أعراض فيروس كورونا ومتحوراته.

متحور كورونا الجديد

وفيما يتعلق بتحديث البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا بالتزامن مع ظهور متحور جديد للفيروس، نفت المصادر وجود نية في الوقت الحالى لتحديث البروتوكول العلاجي الخاص بعلاج أعراض فيروس كورونا، معلقين «لا يوجد ما يحتاج إلى تحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا، نحدث البروتوكول العلاجي للحاجة فقط لإضافة عقار أو حذف أخر لا يوجد له فائدة، وحتى الآن البروتوكول العلاجي المصري أثبت كفاءة عالية في رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة».

متحور كورونا الجديد لا يستدعى للقلق

وأضاف المصدر أن متحور كورونا الجديد لا يستدعى للقلق بل أنه بحاجة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل الأيدي، وتطهير الأسطح الملوثة، والحصول على الجرعة التعزيزية الخاصة بفيروس كورونا للعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم، خاصة في ظل فصل الشتاء والتي تنتشر فيه الفيروسات التنفسية».