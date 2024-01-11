«الاحتلال الإسرائيلي» يتهم ابن وائل الدحدوح وزميله بالانتماء للفصائل الفلسطينية

بعد أيام من اعتراف دولة الاحتلال الإسرائيلي بقتل «حمزة»، ابن الصحفي الفسلطيني وائل الدحدوح، مبررين استهدافه بأنه كان رفقة أحد الفصائل الفلسطينية، خرج جيش الاحتلال يزعم أنه وزميله مصطفى ثريا، مصور فيديو لوكالة فرانس برس، الذين استشهدوا في غارة جوية بقطاع غزة، كانا أعضاء في أحد الحركات التابعة للفصائل الفلسطينية، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

مزاعم جيش الاحتلال بشأن ابن الدحدوح

وتسببت غارة الاحتلال الإسرائيلي التي وقعت الأحد الماضي، في استشهاد حمزة وائل دحدوح، ابن الصحفي الفلسطيني في إحدى القنوات العربية، ومصطفى ثريا، مصور فيديو لوكالة فرانس برس والذي كان يعمل أيضًا في قناة تلفزيونية عربية، أما الصحفي الثالث حازم رجب أصيب بجروح خطيرة.

نفذت الغارة بعد أن زعم جيش الاحتلال أنه رصد ناشطا ينتمي للفصائل يقود طائرة بدون طيار بطريقة تعرض القوات الإسرائيلية للخطر؛ ليبدل جيش الاحتلال الإدعاء المرتبط بأن ابن وائل الدحدوح وصديقه كانا برفقة أحد الأشخاص الذي ينتمي للفصائل بأنهما ينتميان إلى فصائل مسلحة في غزة، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.

ماذا وجد جيش الاحتلال في غزة؟

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن معلوماتهم الاستخبارية تكشف انتماء «الدحدوح» و«ثريا» للفصائل الفلسطينية، كما أنهما شاركا بنشاط في هجمات ضد جيش الاحتلال، زاعمين أنه جرى التعرف على «ثريا» من خلال وثيقة عثرت عليها القوات في غزة بأنه عضو في حركة حماس ويعمل كنائب لقائد فرقة في إحدى الكتائب.

وبحسب الجيش الإسرائيلي كان الدحدوح عضوا في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مدعيين بناء على وثائق قالوا إنهم عثروا عليها في غزة والتي تظهر خدمته في وحدة الهندسة الإلكترونية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وكان في السابق نائب قائد القوة الصاروخية لكتيبة الزيتون.