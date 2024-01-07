كندة علوش تعزي وائل الدحدوح في استشهاد نجله حمزة: ليت مواساتنا تمحو جزءا من ألمك

نعت الفنانة كندة علوش، الصحفي الفلسطيني حمزة الدحدوح، نجل المراسل وائل الدحدوح، الذي استشهد جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب غزة، وقدمت التعازي لوالده.

وأعادت كندة علوش تدوينة للصحفي الراحل يصبر فيها والده وائل الدحدوح عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس» يقول فيها: إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت، وعلقت كندة على التدوينة، قائلة: كأنه يعلم بأنه راحل فيواسي أباه ويطبطب عليه قبل رحيله.. ما هذه القسوة.. ليت كلماتنا ومواساتنا ودعاءنا وعزاء كل محبيك يمحو ولو جزءاً ضئيلاً من ألمك ويخفف عنك.