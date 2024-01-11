إجراء 16 عملية قلب ناجحة في مطروح لسياح من إيطاليا والهند والتشيك

أعلن الدكتور إبراهيم حرب مدير مركز القلب بمطروح نجاح جهود فريق العمل بالمركز التخصصي لجراحة القلب

والقسطرة التداخلية بمطروح عن إجراء عدد 136 عملية قلب مفتوح و1840 عملية قسطرة، وحالات استشاري الأطفال لعدد 17 طفلا، خلال الفترة الأخيرة، منها عدد من الحالات النادرة، واستقبال عدد من الجنسيات غير المصرية واجراء عمليات قسطرة وتركيب دعامات أو قلب مفتوح لها بعدد 16 عملية للسياح الأجانب منها 12 عملية لجنسيات من ليبيا والهند والتشيك وإيطاليا وفلسطين.

نجاح جهود مركز القلب بمطروح

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، بجهود مركز جراحة القلب والقسطرة بمطروح في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، موجها الشكر لجميع الأطباء وفريق العمل والتأكيد على تقديم المحافظة كافة الدعم اللازم لنجاح الجهود الطبية للمركز فى خدمة أهالي مطروح وزائريها.

مقترحات توسعة مبنى مركز القلب

وناقش محافظ مطروح، بديوان عام المحافظة مقترحات توسعة مبنى مركز القلب لتقديم مزيد من الخدمات واستيعاب عدد أكبر وتوفير الراحة للمرضى بحضور كلا من النائب رزق جالي والنائب جمال الشورى والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور إبراهيم حرب مدير عام مركز القلب بمطروح والمهندس إبراهيم الجفيان مدير مديرية الإسكان بالمحافظة.

زيادة الأسرة بمركز القلب إلي 22 سريرا

ووجه محافظ مطرح لمديرية الإسكان بسرعة إجراء المعاينة على الطبيعة لسطح المركز ودراسة مدى إمكانية التوسع الرأسي مع استيعاب طابق علوى سواء بنظام الفك والتركيب أو الخرسانة، ووضع الرسومات الخاصة بما يعمل على مزيد من استيعاب المركز للمرضى وتقديم مزيد من الخدمات، مع مقترح بنقل المكاتب الإدارية فى الطابق المقترح انشائه، وضم المكاتب في الطابق الأرضي والأول لغرف الرعاية بما يعمل على زيادة عدد الأسِرة من 13 سريرا حاليا إلى 22 سريرا.