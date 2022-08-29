افتتاح أعمال تطوير مستشفى القلب والصدر وتشغيل مركز جراحات طب العيون بالمنيا

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، اليوم، أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى القلب والصدر الجامعي بمدينة المنيا الجديدة، وذلك بوحدات الاستقبال والعناية المركزة والعمليات والاقتصادي ووحدة توليد الأكسجين وخزان الاكسجين الملحق به بسعة 10 آلاف لتر مكعب، هذا إلى جانب وحدة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع والوحيدة من نوعها في محافظة المنيا لتشخيص أمراض الشرايين التاجية القلبية، وكذلك تطوير ورفع كفاءة غرف إقامة المرضى.

الاهتمام بالرعاية الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية

شهد الافتتاح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة المنشاوي، وكيل كلية الطب، والدكتور أحمد فتحي ماضي، مدير عام مستشفى القلب والصدر الجامعي.

واستعرض مدير المستشفى الوحدات المختلفة وعياداتها الخارجية وحجم الإنجازات التي تحققت في تطوير ورفع كفاءتها، وما أولته الجامعة من اهتمام بقطاع الرعاية الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية منذ تولي الدكتور مصطفى عبد النبي رئاستها.

رفع كفاءة قسم جراحة القلب والصدر والقسطرة

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، أن جامعة المنيا حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير المستشفيات الجامعية وفقا للتطورات الطبية الحديثة، موضحاً أن مستشفى القلب والصدر شهد تطوير وتجديد شامل بقسم الاستقبال والعناية المركزة لتصل طاقته الاستيعابية إلى 30 سريرا مزودا بأجهزة التنفس الصناعي والإيكو، لتصبح أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين، كما تم رفع كفاءة قسم جراحة القلب والصدر والقسطرة، ورفع كفاءة عمليات جراحات القلب بما يتناسب مع الأكواد المصرية للمستشفيات، وزيادة غرف العمليات بالمستشفى لتصل إلى 3 غرف مجهزة، كما تمت أعمال إحلال وتجديد شاملة بغرف القسم الاقتصادي، وتكييفها بالكامل.

تشغيل مركز طب جراحات العيون الجامعي

كما أطلق رئيس جامعة المنيا، شارة بدء التشغيل لمركز طب جراحات العيون الجامعي، لتكون إنجازاً جديداً ومركزاً متميزاً لجراحات العيون يضاف للمستشفيات الجامعية بجامعة المنيا، ولتكون طفرة ونقطة مضيئة حققتها الجامعة، وحرصت على سرعة تنفيذها وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التشخيصية والعلاجية التي تواكب أعلى المعايير العالمية وبأكبر الطاقات الاستيعابية، وتقديمها لخدماتها لقطاع كبير من المواطنين والمرضى بالمجتمع المصري.

وأكد رئيس الجامعة أن مستشفى جراحات العيون الجديد يأتي استكمالاً لما تقدمه الدولة المصرية وقيادتها السياسية من دعم واهتمام متعاظم بالمستشفيات الجامعية، وكافة القطاعات الطبية للوصول لأرقي معايير الجودة العلاجية والرعاية الشاملة للمواطن المصري.

أول مستشفى متخصص في جراحات العيون

وأوضح أن المستشفى هو أول مستشفى متخصص لجراحات العيون تم إنشاؤه وفقاً لأحدث الأكواد المصرية، وتم تجهيزه ليضم 3 غرف لعمليات العيون، وغرف للتخدير والتجهيز للعمليات، وغرف إفاقة وتعقيم وإقامة للمرضى، كما يضم المستشفى عنابر عناية متوسطة، إلى جانب غرف فحص وكشف ووحدة لليزر والفحوصات الشاملة وعيادات خارجية، وقاعات سيمينار ومحاضرات، مشيداً بكفاءة الأطقم الطبية والخبرات العلمية القائمة علي العمل بالمستشفى الجديد، وما تقدمه من حسن استقبال وخدمات للمرضى.

الحفاظ على المكتسبات والإنجازات

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والإنجازات التي تمت بالمستشفيات الجامعية لتقوم بكامل دورها المجتمعي في تقديم خدمة لائقة للمترددين عليها من مرضى محافظة المنيا وكافة محافظات الصعيد.