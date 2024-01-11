فصـائل فلسطينية تعلن استهداف غرفة قيادة للاحتلال الإسرائيلي في غزة بقذائف الهاون

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ فصائل فلسطينية أعلنت استهداف غرفة قيادة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس بغزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وجرافة إسرائيلية بعبوة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت الفصائل، أنّها استهدفت قوة إسرائيلية متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعتهم بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس.